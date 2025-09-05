Рейтинг@Mail.ru
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/tramp-2039903541.html
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T10:12:00+03:00
2025-09-05T10:12:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_0:0:4822:2712_1920x0_80_0_0_75622b711b0ea14487ec01bc5c9d3a99.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации. Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. "Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250318/peregovory-2005745417.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/09/1515700955_535:0:4822:3215_1920x0_80_0_0_319960ad7a2a2f57e120e96e72177c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN

CNN: Трамп боится, что угрозы в адрес России могут сорвать переговоры по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации.
Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
"Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
"По учебнику": во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
18 марта, 16:07
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала