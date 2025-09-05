https://ria.ru/20250905/tramp-2039903541.html
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN - РИА Новости, 05.09.2025
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации. Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. "Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американский президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
Трамп опасается срыва переговоров по Украине, сообщает CNN
