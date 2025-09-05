Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал разговор с Путиным - РИА Новости, 05.09.2025
02:46 05.09.2025 (обновлено: 09:32 05.09.2025)
Трамп анонсировал разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог", — заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у участников встречи состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.После разговора президент США разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, на которой они смотрят в небо на пролетающие военные самолеты.Саммит на АляскеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, украина, аляска, владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог", — заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.
В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что у участников встречи состоялся горячий телефонный разговор. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уточнило, что Трамп потребовал отказаться от закупок российской нефти.
После разговора президент США разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, на которой они смотрят в небо на пролетающие военные самолеты.
Саммит на Аляске

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.
По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над разрешением украинского кризиса.
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
