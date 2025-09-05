СМИ: Трамп может выдвинуть и.о. главы АНБ руководителем ведомства

https://ria.ru/20250905/tramp-2039806039.html

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения кандидатуры генерал-лейтенанта Уильяма Хартмана, исполняющего обязанности руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) и Киберкомандования США (USCYBERCOM), на пост главы обоих ведомств, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Согласно данным одного из источников, Хартмана поддерживают высокопоставленные представители Белого дома, Управления директора национальной разведки и министерства обороны", – говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках данного процесса документы Хартмана будут направлены в Совет национальной безопасности, и только после этого они попадут на стол президента. Кроме того, совмещение этих двух постов является должностью, требующей утверждения Сенатом, поскольку это повышение до звания четырехзвездного генерала. Генерал-лейтенант Уильям Хартман с апреля исполнял обязанности руководителя АНБ и Киберкомандования США после неожиданного увольнения его предшественника. До руководства Кибернациональной миссией он занимал должность заместителя командующего Объединенного штаба киберопераций, курируя цифровые группы и операции в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. За годы своей службы Хартман смог заручиться двухпартийной поддержкой и был удостоен множества наград. Среди них – медаль за высшую службу в области обороны и два ордена почетного легиона.

