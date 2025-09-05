https://ria.ru/20250905/tramp-2039803719.html
СМИ: Трамп переименует Пентагон в министерство войны
2025-09-05T01:25:00+03:00
2025-09-05T01:25:00+03:00
2025-09-05T09:39:00+03:00
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании Пентагона в Министерство войны, сообщил телеканал Fox News."Трамп объявит о смене названия в пятницу. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование "Министерства войны" в качестве дополнительного наименования Министерства обороны, наряду с такими терминами, как "министр войны" для Хегсета", — говорится в сообщении со ссылкой на неназванного чиновника президентской администрации.Пит Хегсет должен будет предложить законодательные и исполнительные меры для переименования ведомства.Позже в Белом доме сообщили, что Трамп в 16:00 выступит в Овальном кабинете с заявлением, но его тему не раскрыли.Президент США уже не раз призывал переименовать Министерство обороны в Министерство войны. Как аргумент он приводил то, что именно так ведомство называлось, когда Соединенные Штаты участвовали в Первой и Второй мировых войнах. По словам Трампа, он не хочет быть только защитником, но намерен и нападать.
