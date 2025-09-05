https://ria.ru/20250905/tema-2039815511.html

В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ

политика

дальний восток

россия

китай

владимир путин

дмитрий песков

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главным в выступлении российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла", — сказал Песков.Представитель Кремля добавил, что геополитические итоги визита в Китай глава государства уже подвел в Пекине."На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной", — подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

россия

китай

2025

политика, дальний восток, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025