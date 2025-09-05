Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 05.09.2025 (обновлено: 06:21 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/tema-2039815511.html
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2025
В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ
Главным в выступлении российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:27:00+03:00
2025-09-05T06:21:00+03:00
политика
дальний восток
россия
китай
владимир путин
дмитрий песков
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039817930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96755eab12c97095c3fd6751c55955c4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главным в выступлении российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла", — сказал Песков.Представитель Кремля добавил, что геополитические итоги визита в Китай глава государства уже подвел в Пекине."На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной", — подчеркнул Песков.Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/peskov-2039815066.html
https://ria.ru/20250905/peskov-2039814829.html
дальний восток
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков в интервью РИА Новости на ВЭФ ответил на вопрос, что ожидает от выступления Путина на пленарном заседании
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-05T05:27
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039817930_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8d59fd22b0f5ad7ecd2784d53d85ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дальний восток, россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Политика, Дальний Восток, Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025

В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить на ВЭФ

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Главным в выступлении российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ будет экономическое развитие Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Главным будет экономическое развитие российского Дальнего Востока, огромного региона с гигантским, не раскрытым по-прежнему потенциалом, региона, который развивается темпами выше среднероссийских благодаря многим программам, которые приняты. И вот это будет во главе угла", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Песков рассказал о темпах развития Дальнего Востока
05:20
Представитель Кремля добавил, что геополитические итоги визита в Китай глава государства уже подвел в Пекине.
"На российском экономическом форуме геополитика не должна быть главной", — подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Потенциал Дальнего Востока по-прежнему не раскрыт, заявил Песков
05:15
 
ПолитикаДальний ВостокРоссияКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковВсекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала