16:30 05.09.2025
СМИ раскрыли, как вчера Макрон подставил Зеленского
в мире
украина
россия
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже обманули Украину, заявив о готовности ее защищать, пишет Telegraph."Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в публикации.Обозреватель назвал результаты прошедшего мероприятия очередной пустой демонстрация солидарности с Владимиром Зеленским, отметив, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск мешает завершению боевых действий, поскольку Россия не будет с ним согласна.Также автор материала отметил, что на вчерашнем саммите его участники ни разу не упомянули принятие украинцев в Североатлантический альянс.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей "коалиции желающих" в Париже.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже обманули Украину, заявив о готовности ее защищать, пишет Telegraph.
"Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в публикации.
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
13:36
Обозреватель назвал результаты прошедшего мероприятия очередной пустой демонстрация солидарности с Владимиром Зеленским, отметив, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск мешает завершению боевых действий, поскольку Россия не будет с ним согласна.
Также автор материала отметил, что на вчерашнем саммите его участники ни разу не упомянули принятие украинцев в Североатлантический альянс.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
12:03
 
