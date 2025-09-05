https://ria.ru/20250905/telegraph-2040043274.html

СМИ раскрыли, как вчера Макрон подставил Зеленского

СМИ раскрыли, как вчера Макрон подставил Зеленского - РИА Новости, 05.09.2025

СМИ раскрыли, как вчера Макрон подставил Зеленского

Участники так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже обманули Украину, заявив о готовности ее защищать, пишет Telegraph. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:30:00+03:00

2025-09-05T16:30:00+03:00

2025-09-05T16:30:00+03:00

в мире

украина

россия

париж

эммануэль макрон

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039682775_0:164:3070:1891_1920x0_80_0_0_e7605d586df665fec7d398166fc80efc.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже обманули Украину, заявив о готовности ее защищать, пишет Telegraph."Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в публикации.Обозреватель назвал результаты прошедшего мероприятия очередной пустой демонстрация солидарности с Владимиром Зеленским, отметив, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск мешает завершению боевых действий, поскольку Россия не будет с ним согласна.Также автор материала отметил, что на вчерашнем саммите его участники ни разу не упомянули принятие украинцев в Североатлантический альянс.В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.

https://ria.ru/20250905/wp-2039988293.html

https://ria.ru/20250905/putin-2039948124.html

украина

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин