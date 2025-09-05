В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus
Депутат ХДС Кизеветтер предложил обучать украинских военных обращению с Taurus
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что нужно начать обучение военнослужащих Украины обращению с крылатыми ракетами Taurus.
"Обучение военнослужащих обращению с Taurus могло бы стать политическим сигналом для Москвы, чтобы показать, что мы готовы сделать больше (для поддержки Украины - ред.)", - заявил Кизиветтер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что власти ФРГ не будут отправлять эти ракеты Украине, несмотря на "просьбу" Киева.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.