Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/taurus-2040072994.html
В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus
В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus - РИА Новости, 05.09.2025
В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus
Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что нужно начать обучение военнослужащих Украины обращению с... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T18:12:00+03:00
2025-09-05T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
фридрих мерц
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что нужно начать обучение военнослужащих Украины обращению с крылатыми ракетами Taurus. &quot;Обучение военнослужащих обращению с Taurus могло бы стать политическим сигналом для Москвы, чтобы показать, что мы готовы сделать больше (для поддержки Украины - ред.)&quot;, - заявил Кизиветтер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что власти ФРГ не будут отправлять эти ракеты Украине, несмотря на "просьбу" Киева. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748818.html
https://ria.ru/20250904/taurus--2039578770.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6faee5c02ed80cd9f1c2e0d8a2608db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, ХДС/ХСС
В Германии призвали начать обучение украинцев обращению с Taurus

Депутат ХДС Кизеветтер предложил обучать украинских военных обращению с Taurus

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что нужно начать обучение военнослужащих Украины обращению с крылатыми ракетами Taurus.
«

"Обучение военнослужащих обращению с Taurus могло бы стать политическим сигналом для Москвы, чтобы показать, что мы готовы сделать больше (для поддержки Украины - ред.)", - заявил Кизиветтер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин объяснил, что будет означать применение Taurus на Украине
19 июня, 01:49
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что власти ФРГ не будут отправлять эти ракеты Украине, несмотря на "просьбу" Киева.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В СВР рассказали о распоряжениях Мерца по Taurus, поставляемым Украине
4 сентября, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала