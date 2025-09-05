Рейтинг@Mail.ru
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
16:46 05.09.2025 (обновлено: 17:17 05.09.2025)
Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.09.2025
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается. Она попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста."Поскольку я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. &lt;...&gt; Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", — пояснила Тарасова. Процесс проходит в Домодедовском городском суде. Он отказался закрыть рассмотрение вопроса об избрании домашнего ареста.В пятницу источник в силовых структурах рассказал РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Аглая Тарасова

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается. Она попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста.
"Поскольку я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. <...> Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", — пояснила Тарасова.
Процесс проходит в Домодедовском городском суде. Он отказался закрыть рассмотрение вопроса об избрании домашнего ареста.
В пятницу источник в силовых структурах рассказал РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
