Тарасова в суде заявила о необходимости заботиться о бабушке и дедушке

Тарасова в суде заявила о необходимости заботиться о бабушке и дедушке - РИА Новости, 05.09.2025

Тарасова в суде заявила о необходимости заботиться о бабушке и дедушке

Актриса Аглая Тарасова, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, в Домодедовском суде заявила о необходимости ухаживать за родственниками, передает... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:35:00+03:00

2025-09-05T16:35:00+03:00

2025-09-05T17:23:00+03:00

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, в Домодедовском суде заявила о необходимости ухаживать за родственниками, передает корреспондент РИА Новости."Я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", — сказала она.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается. Она попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста.В пятницу источник в силовых структурах рассказал РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 граммов наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).

россия

2025

Новости

