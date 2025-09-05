https://ria.ru/20250905/tarasova-2040044425.html
Тарасова в суде заявила о необходимости заботиться о бабушке и дедушке
2025-09-05T16:35:00+03:00
аглая тарасова
шоубиз
россия
происшествия
наркотики
кино
кино и сериалы
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, в Домодедовском суде заявила о необходимости ухаживать за родственниками, передает корреспондент РИА Новости."Я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин", — сказала она.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается. Она попросила избрать ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста.В пятницу источник в силовых структурах рассказал РИА Новости о задержании Тарасовой с 0,38 граммов наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
