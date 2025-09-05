https://ria.ru/20250905/tarasova-2040043962.html
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий - РИА Новости, 05.09.2025
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий
Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:33:00+03:00
2025-09-05T16:33:00+03:00
2025-09-05T17:23:00+03:00
аглая тарасова
шоубиз
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
наркотики
кино
кино и сериалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046281_0:212:3048:1926_1920x0_80_0_0_a90534db96cdff4393ccf9e001673160.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046281_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_1dad64f8d15bfc1e70849a88a617e191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аглая тарасова, происшествия, московская область (подмосковье), россия, наркотики, кино, кино и сериалы
Аглая Тарасова, Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Наркотики, кино, Кино и сериалы
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий
Актриса Тарасова просит о запрете некоторых действий за контрабанду наркотиков