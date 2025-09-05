Рейтинг@Mail.ru
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий - РИА Новости, 05.09.2025
16:33 05.09.2025
Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
