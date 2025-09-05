https://ria.ru/20250905/tarasova-2040043962.html

Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий

Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий - РИА Новости, 05.09.2025

Аглая Тарасова попросила избрать ей запрет определенных действий

Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде... РИА Новости, 05.09.2025

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова попросила Домодедовский суд Московской области вместо домашнего ареста избрать ей запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

