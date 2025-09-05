https://ria.ru/20250905/tarasova-2040023057.html

Актрису Тарасову доставили в Домодедовский суд

Актрису Тарасову доставили в Домодедовский суд - РИА Новости, 05.09.2025

Актрису Тарасову доставили в Домодедовский суд

Актрису Аглаю Тарасову доставили в Домодедовский суд Московской области для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста по делу о... РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актрису Аглаю Тарасову доставили в Домодедовский суд Московской области для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста по делу о контрабанде наркотических веществ, сообщили РИА Новости в суде.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей."Тарасова доставлена в суд, в ближайшее время будут рассмотрены материалы по ходатайству следователя об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

