Тарасова могла не знать, что в вейпе был наркотик, считает адвокат
Тарасова могла не знать, что в вейпе был наркотик, считает адвокат
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Задержанная в "Домодедово" актриса Аглая Тарасова могла не знать, что в вейпе был наркотик, рассказала РИА Новости адвокат Катерина Шубнова, комментируя это дело в качестве эксперта. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). "Мы все можем прийти в магазин, купить вейп, если мы захотим, и мы имеем уверенность, что там нет ничего запрещенного. То есть здесь может быть аналогичная ситуация. Но это уже как бы задача ее защитников, которые, я уверена, пойдут этим путем… И предполагаю, что она действительно не знала", - сказала собеседница агентства. Шубнова отметила, что по подобным делам всегда проводится экспертиза. Если экспертиза устройства, где, возможно есть наркотическое вещество покажет его отсутствие, то дело будет прекращено.
