Суд получил ходатайство о домашнем аресте для актрисы Тарасовой

Суд получил ходатайство о домашнем аресте для актрисы Тарасовой - РИА Новости, 05.09.2025

Суд получил ходатайство о домашнем аресте для актрисы Тарасовой

Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:33:00+03:00

2025-09-05T13:33:00+03:00

2025-09-05T14:24:00+03:00

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Домодедовский городской суд подтвердил получение материалов о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками, сообщил РИА Новости в суде."Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", - сказали в суде.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

