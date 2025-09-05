https://ria.ru/20250905/tarasova-2039981981.html
Следствие попросит домашний арест для актрисы Тарасовой
05.09.2025
Следствие попросит домашний арест для актрисы Тарасовой
Следствие намерено просить о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следствие намерено просить о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Намерены просить домашний арест, ходатайство будет рассматриваться в Домодедовском суде", - сказал собеседник агентства.Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту Домодедово, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ).Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
