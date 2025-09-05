https://ria.ru/20250905/tarasova-2039974223.html

Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово - РИА Новости, 05.09.2025

Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, сообщил РИА... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:07:00+03:00

2025-09-05T13:07:00+03:00

2025-09-05T15:27:00+03:00

аглая тарасова

домодедово (аэропорт)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039969576_0:102:3282:1948_1920x0_80_0_0_d4f5f16658a52ad13935f3494de27dec.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Актриса Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту "Домодедово". В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что она подозревается в "контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов" (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аглая тарасова, домодедово (аэропорт), происшествия, россия