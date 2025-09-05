https://ria.ru/20250905/tarasova-2039974223.html
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово - РИА Новости, 05.09.2025
Источник: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения
2025-09-05T13:07:00+03:00
2025-09-05T13:07:00+03:00
2025-09-05T15:27:00+03:00
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Актриса Аглая Тарасова была задержана с 0,38 грамма наркотического вещества в аэропорту "Домодедово". В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что она подозревается в "контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов" (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).
