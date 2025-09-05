Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий

Рейтинг@Mail.ru
17:45 05.09.2025 (обновлено: 18:36 05.09.2025)
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны отказать. &lt;...&gt; Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — огласила решение судья Дина Ханси.Актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — и использовать телефон и интернет (кроме вызова экстренных служб). Сейчас ее освободили из-под стражи в зале суда. Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается.Тарасова не пришла на первый допрос, поэтому следователь обратилась в суд с ходатайством. Однако сама актриса пояснила, что приглашение на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она не успевала на него и попросила перенести, на что ей ответили согласием.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны отказать. <...> Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — огласила решение судья Дина Ханси.
Защита представила письмо за подписью Первого канала в поддержку актрисы и просила "не изолировать" от общества.

Актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — и использовать телефон и интернет (кроме вызова экстренных служб). Сейчас ее освободили из-под стражи в зале суда.
Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается.
Тарасова не пришла на первый допрос, поэтому следователь обратилась в суд с ходатайством. Однако сама актриса пояснила, что приглашение на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она не успевала на него и попросила перенести, на что ей ответили согласием.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
