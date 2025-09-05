https://ria.ru/20250905/tarasova--2040068147.html

Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий

Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий - РИА Новости, 05.09.2025

Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий

Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:45:00+03:00

2025-09-05T17:45:00+03:00

2025-09-05T18:36:00+03:00

аглая тарасова

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_0:8:3037:1716_1920x0_80_0_0_85e6a315780a86c97a62f749cc61754b.jpg

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны отказать. <...> Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — огласила решение судья Дина Ханси.Актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — и использовать телефон и интернет (кроме вызова экстренных служб). Сейчас ее освободили из-под стражи в зале суда. Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается.Тарасова не пришла на первый допрос, поэтому следователь обратилась в суд с ходатайством. Однако сама актриса пояснила, что приглашение на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она не успевала на него и попросила перенести, на что ей ответили согласием.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

https://ria.ru/20250905/tarasova-2040030735.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аглая тарасова, домодедово (аэропорт)