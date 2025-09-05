https://ria.ru/20250905/tarasova--2040068147.html
Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий
Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий - РИА Новости, 05.09.2025
Суд избрал для Тарасовой запрет определенных действий
Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:45:00+03:00
2025-09-05T17:45:00+03:00
2025-09-05T18:36:00+03:00
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_0:8:3037:1716_1920x0_80_0_0_85e6a315780a86c97a62f749cc61754b.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны отказать. <...> Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — огласила решение судья Дина Ханси.Актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — и использовать телефон и интернет (кроме вызова экстренных служб). Сейчас ее освободили из-под стражи в зале суда. Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается.Тарасова не пришла на первый допрос, поэтому следователь обратилась в суд с ходатайством. Однако сама актриса пояснила, что приглашение на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она не успевала на него и попросила перенести, на что ей ответили согласием.Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).
https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html
https://ria.ru/20250905/tarasova-2040030735.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040050738_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_647ef21dc1aae02117b82ed2a4e95ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен — РИА Новости. Домодедовский городской суд избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглаи Викторовны отказать. <...> Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября", — огласила решение судья Дина Ханси.
Защита представила письмо за подписью Первого канала в поддержку актрисы и просила "не изолировать" от общества.
Актрисе запретили покидать место жительства в ночное время — с 24 часов до шести утра — и использовать телефон и интернет (кроме вызова экстренных служб). Сейчас ее освободили из-под стражи в зале суда.
Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Актриса заявила, что она совершила большую ошибку и раскаивается.
Тарасова не пришла на первый допрос, поэтому следователь обратилась в суд с ходатайством. Однако сама актриса пояснила, что приглашение на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она не успевала на него и попросила перенести, на что ей ответили согласием.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп-2" (2023), "Воздух" (2023). Она также снималась в сериалах "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).