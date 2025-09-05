Рейтинг@Mail.ru
Сын экс-главы Мордовии получил срок по трем статьям УК
11:40 05.09.2025 (обновлено: 12:24 05.09.2025)
Сын экс-главы Мордовии получил срок по трем статьям УК
происшествия
россия
пенза
самарская область
алексей меркушкин
николай меркушкин
центральный банк рф (цб рф)
следственный комитет россии (ск рф)
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшему зампредседателя мордовского правительства Алексею Меркушкину по трем статьям УК РФ, включая дачу взятки на 7 миллионов рублей и мошенничество, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Пензенской области."Меркушкин признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 33 - части 3 статьи 285 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями). Меркушкину (назначили - ред.) семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности... на три года", - сказала собеседница агентства.Также Меркушкину назначили штраф на сумму более 152 миллионов рублей.Вместе с Меркушкиным на скамье подсудимых - Михаил Амутнов, Владимир Мазов и Александр Тренькин, которые в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и получении взятки.Мазову дали 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф на 500 тысяч рублей, Тренькину назначили только штраф на сумму 60 миллионов рублей, Амутнову - штраф в 500 тысяч рублей.По данным СК РФ, Меркушкин передал взятку на сумму 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, по данным следователей, Меркушкин в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.По версии следствия, в 2018 году Меркушкин организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым злоупотребление должностными полномочиями. Так, Мазов дал гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" Михаилу Амутнову указания, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение корпорации ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
происшествия, россия, пенза, самарская область, алексей меркушкин, николай меркушкин, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Самарская область, Алексей Меркушкин, Николай Меркушкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Следственный комитет России (СК РФ)
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшему зампредседателя мордовского правительства Алексею Меркушкину по трем статьям УК РФ, включая дачу взятки на 7 миллионов рублей и мошенничество, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Пензенской области.
"Меркушкин признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 33 - части 3 статьи 285 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями). Меркушкину (назначили - ред.) семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности... на три года", - сказала собеседница агентства.
Также Меркушкину назначили штраф на сумму более 152 миллионов рублей.
Вместе с Меркушкиным на скамье подсудимых - Михаил Амутнов, Владимир Мазов и Александр Тренькин, которые в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и получении взятки.
Мазову дали 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф на 500 тысяч рублей, Тренькину назначили только штраф на сумму 60 миллионов рублей, Амутнову - штраф в 500 тысяч рублей.
По данным СК РФ, Меркушкин передал взятку на сумму 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, по данным следователей, Меркушкин в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2018 году Меркушкин организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым злоупотребление должностными полномочиями. Так, Мазов дал гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" Михаилу Амутнову указания, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение корпорации ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.
Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
