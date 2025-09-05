https://ria.ru/20250905/syn-2039938662.html

Сын экс-главы Мордовии получил срок по трем статьям УК

Сын экс-главы Мордовии получил срок по трем статьям УК - РИА Новости, 05.09.2025

Сын экс-главы Мордовии получил срок по трем статьям УК

Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшему зампредседателя мордовского... РИА Новости, 05.09.2025

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы назначил 7 лет колонии сыну экс-главы Самарской области и Мордовии Николая Меркушкина, бывшему зампредседателя мордовского правительства Алексею Меркушкину по трем статьям УК РФ, включая дачу взятки на 7 миллионов рублей и мошенничество, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Пензенской области."Меркушкин признан виновным по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 33 - части 3 статьи 285 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями). Меркушкину (назначили - ред.) семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности... на три года", - сказала собеседница агентства.Также Меркушкину назначили штраф на сумму более 152 миллионов рублей.Вместе с Меркушкиным на скамье подсудимых - Михаил Амутнов, Владимир Мазов и Александр Тренькин, которые в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и получении взятки.Мазову дали 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф на 500 тысяч рублей, Тренькину назначили только штраф на сумму 60 миллионов рублей, Амутнову - штраф в 500 тысяч рублей.По данным СК РФ, Меркушкин передал взятку на сумму 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки. Кроме того, по данным следователей, Меркушкин в составе организованной преступной группы продал в собственность республики имущественный комплекс "МордовЭкспоЦентр" по заведомо завышенной цене (более 271 миллиона рублей), совершив хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере.По версии следствия, в 2018 году Меркушкин организовал совершение бывшим вице-премьером Мордовии - министром экономики, торговли и предпринимательства республики Владимиром Мазовым злоупотребление должностными полномочиями. Так, Мазов дал гендиректору ООО "Корпорация развития Республики Мордовия" Михаилу Амутнову указания, в результате исполнения которых тот заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, повлекшие причинение корпорации ущерба на сумму более 43 миллионов рублей.Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.

