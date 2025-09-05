https://ria.ru/20250905/svo-2039958018.html

Войска "Центра" продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии."Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

