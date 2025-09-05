Рейтинг@Mail.ru
12:21 05.09.2025 (обновлено: 12:52 05.09.2025)
Войска "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
Войска "Центра" продвинулись в глубину обороны противника
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии."Противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
