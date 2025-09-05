https://ria.ru/20250905/svo-2039957311.html

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области - РИА Новости, 05.09.2025

Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в Сумской области

Киев за неделю потерял более 1170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Киев за неделю потерял более 1170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

