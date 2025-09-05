Рейтинг@Mail.ru
Танкистам группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 05.09.2025
Танкистам группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Танкистам группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2025
Танкистам группировки "Центр" вручили госнаграды в зоне СВО
Военнослужащим гвардейского танкового соединения группировки войск "Центр", отличившимся в ходе выполнения боевых задач, вручены государственные награды в зоне... РИА Новости, 05.09.2025
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Военнослужащим гвардейского танкового соединения группировки войск "Центр", отличившимся в ходе выполнения боевых задач, вручены государственные награды в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Государственные награды – медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени, а также нагрудные квалификационные знаки Вооруженных сил Российской Федерации "За штурм" вручили военнослужащим 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что медали и квалификационные знаки стрелкам, командирам штурмовых подразделений и минометным расчетам вручил командир 90-й гвардейской танковой дивизии Герой России генерал-майор Александр Нилов. "Вы достойно выполнили боевую задачу, на самом сложнейшем участке вы находились, применяли нестандартные методы, формы и способы ведения боя. Я поздравляю не только вас, я поздравляю ваши семьи. Вы соль земли русской, на вас сейчас смотрит вся страна, я вами горжусь", - сказал Герой России генерал-майор Александр Нилов.
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Военнослужащим гвардейского танкового соединения группировки войск "Центр", отличившимся в ходе выполнения боевых задач, вручены государственные награды в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Государственные награды – медали "За отвагу" и "За храбрость" II степени, а также нагрудные квалификационные знаки Вооруженных сил Российской Федерации "За штурм" вручили военнослужащим 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что медали и квалификационные знаки стрелкам, командирам штурмовых подразделений и минометным расчетам вручил командир 90-й гвардейской танковой дивизии Герой России генерал-майор Александр Нилов.
"Вы достойно выполнили боевую задачу, на самом сложнейшем участке вы находились, применяли нестандартные методы, формы и способы ведения боя. Я поздравляю не только вас, я поздравляю ваши семьи. Вы соль земли русской, на вас сейчас смотрит вся страна, я вами горжусь", - сказал Герой России генерал-майор Александр Нилов.
