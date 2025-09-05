Тарасовой запретили пользоваться интернетом

https://ria.ru/20250905/sud-2040072120.html

Домодедовский суд Московской области запретил актрисе Аглае Тарасовой использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев вызова экстренных служб, передает... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T18:04:00+03:00

2025-09-05T18:04:00+03:00

2025-09-05T18:11:00+03:00

происшествия

домодедово (аэропорт)

аглая тарасова

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040068288_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_ab1bd20d1d96af4fa991df2bbc900d57.jpg

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области запретил актрисе Аглае Тарасовой использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев вызова экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу Домодедовский суд Московской области избрал Тарасовой запрет определенных действий до 3 ноября по делу о контрабанде наркотических веществ. В частности, суд запретил ей покидать место жительства в ночное время с 24 часов до 6 утра."Запретить использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев связи с экстренными службами, обязать самостоятельно являться в органы следствия", - огласила решение судья Дина Ханси.В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

московская область (подмосковье)

россия

2025

