Тарасовой запретили пользоваться интернетом

18:04 05.09.2025 (обновлено: 18:11 05.09.2025)
происшествия
домодедово (аэропорт)
аглая тарасова
московская область (подмосковье)
россия
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области запретил актрисе Аглае Тарасовой использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев вызова экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В пятницу Домодедовский суд Московской области избрал Тарасовой запрет определенных действий до 3 ноября по делу о контрабанде наркотических веществ. В частности, суд запретил ей покидать место жительства в ночное время с 24 часов до 6 утра."Запретить использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев связи с экстренными службами, обязать самостоятельно являться в органы следствия", - огласила решение судья Дина Ханси.В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области запретил актрисе Аглае Тарасовой использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев вызова экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Домодедовский суд Московской области избрал Тарасовой запрет определенных действий до 3 ноября по делу о контрабанде наркотических веществ. В частности, суд запретил ей покидать место жительства в ночное время с 24 часов до 6 утра.
"Запретить использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев связи с экстренными службами, обязать самостоятельно являться в органы следствия", - огласила решение судья Дина Ханси.
В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Вчера, 13:47
 
