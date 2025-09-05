Тарасовой запретили пользоваться интернетом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области запретил актрисе Аглае Тарасовой использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев вызова экстренных служб, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Домодедовский суд Московской области избрал Тарасовой запрет определенных действий до 3 ноября по делу о контрабанде наркотических веществ. В частности, суд запретил ей покидать место жительства в ночное время с 24 часов до 6 утра.
"Запретить использовать телефонную связь и интернет, кроме случаев связи с экстренными службами, обязать самостоятельно являться в органы следствия", - огласила решение судья Дина Ханси.
В ходе заседания в суде стало известно, что Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявила, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.