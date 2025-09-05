https://ria.ru/20250905/sud-2040070806.html
Тарасову освободили из-под стражи в зале суда
Домодедовский суд Московской области освободил актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотических веществ, из-под стражи, передает корреспондент РИА
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области освободил актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотических веществ, из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Во время заседания обвиняемая сидела в клетке-аквариуме, а не рядом с адвокатами, как часто бывает, когда следствие просит домашний арест. Тем не менее, суд отказал и в такой мере пресечения, ограничившись запретом определенных действий.После этого актрису выпустили из клетки.В пятницу ее доставили в Домодедовский суд для рассмотрения ходатайства следователя об избрании ей домашнего ареста."В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Тарасовой Дарьи-Аглае Викторовне - отказать... Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласила решение судья Дина Ханси.
