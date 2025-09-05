Рейтинг@Mail.ru
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 05.09.2025 (обновлено: 18:16 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/sud-2040053753.html
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде - РИА Новости, 05.09.2025
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде
Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T17:08:00+03:00
2025-09-05T18:16:00+03:00
израиль
россия
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
аглая тарасова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040073283_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_c0d81355376f8c935504b17b668e334a.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Не вижу оснований для избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Тарасова имеет гражданство Израиля и может скрыться", - заявил следователь в суде.Следователь также заявил, что Тарасова не явилась на первый допрос, поэтому она была вынуждена обратиться в суд с ходатайством. Однако сама она пояснила суду, что сообщение о приглашении на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она уточнила, что не успевает и спросила можно ли прийти в другой день, на что ей ответили согласием.В пятницу Домодедовский суд Подмосковья рассматривает ходатайство следствия об избрании Тарасовой домашнего ареста по делу о контрабанде наркотиков. Актриса была задержана 28 августа в аэропорту" Домодедово" с 0,38 грамма наркотического вещества. Спустя неделю следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ).
https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html
израиль
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040073283_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_7bf1101c7b956fbbda55362a98fd5e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), аглая тарасова, происшествия
Израиль, Россия, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Аглая Тарасова, Происшествия
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде

Актриса Аглая Тарасова имеет гражданство Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Не вижу оснований для избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Тарасова имеет гражданство Израиля и может скрыться", - заявил следователь в суде.
Следователь также заявил, что Тарасова не явилась на первый допрос, поэтому она была вынуждена обратиться в суд с ходатайством. Однако сама она пояснила суду, что сообщение о приглашении на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она уточнила, что не успевает и спросила можно ли прийти в другой день, на что ей ответили согласием.
В пятницу Домодедовский суд Подмосковья рассматривает ходатайство следствия об избрании Тарасовой домашнего ареста по делу о контрабанде наркотиков. Актриса была задержана 28 августа в аэропорту" Домодедово" с 0,38 грамма наркотического вещества. Спустя неделю следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ).
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
Вчера, 13:47
 
ИзраильРоссияМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Аглая ТарасоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала