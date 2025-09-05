https://ria.ru/20250905/sud-2040053753.html

Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде

Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде - РИА Новости, 05.09.2025

Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде

Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T17:08:00+03:00

2025-09-05T17:08:00+03:00

2025-09-05T18:16:00+03:00

израиль

россия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

аглая тарасова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040073283_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_c0d81355376f8c935504b17b668e334a.jpg

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Не вижу оснований для избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Тарасова имеет гражданство Израиля и может скрыться", - заявил следователь в суде.Следователь также заявил, что Тарасова не явилась на первый допрос, поэтому она была вынуждена обратиться в суд с ходатайством. Однако сама она пояснила суду, что сообщение о приглашении на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она уточнила, что не успевает и спросила можно ли прийти в другой день, на что ей ответили согласием.В пятницу Домодедовский суд Подмосковья рассматривает ходатайство следствия об избрании Тарасовой домашнего ареста по делу о контрабанде наркотиков. Актриса была задержана 28 августа в аэропорту" Домодедово" с 0,38 грамма наркотического вещества. Спустя неделю следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ).

https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html

израиль

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), аглая тарасова, происшествия