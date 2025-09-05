https://ria.ru/20250905/sud-2040053753.html
Тарасова имеет гражданство Израиля, заявил следователь в суде
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Следователь настаивает на домашнем аресте для обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисы Аглаи Тарасовой, поскольку она имеет гражданство Израиля и может скрыться, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Не вижу оснований для избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, Тарасова имеет гражданство Израиля и может скрыться", - заявил следователь в суде.Следователь также заявил, что Тарасова не явилась на первый допрос, поэтому она была вынуждена обратиться в суд с ходатайством. Однако сама она пояснила суду, что сообщение о приглашении на допрос ей выслали в мессенджер. По ее словам, она уточнила, что не успевает и спросила можно ли прийти в другой день, на что ей ответили согласием.В пятницу Домодедовский суд Подмосковья рассматривает ходатайство следствия об избрании Тарасовой домашнего ареста по делу о контрабанде наркотиков. Актриса была задержана 28 августа в аэропорту" Домодедово" с 0,38 грамма наркотического вещества. Спустя неделю следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ).
