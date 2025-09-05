https://ria.ru/20250905/sud-2040042265.html
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Актриса Аглая Тарасова попросила закрыть процесс, так как в ходе рассмотрения могут быть разглашены ее личные данные."Отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований", - заявила судья Дина Ханси.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
