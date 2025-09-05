https://ria.ru/20250905/sud-2040042265.html

Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой

Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой - РИА Новости, 05.09.2025

Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой

Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:24:00+03:00

2025-09-05T16:24:00+03:00

2025-09-05T16:57:00+03:00

аглая тарасова

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046867_0:52:3079:1784_1920x0_80_0_0_f9138eeeaeb8afabaf3b6e423c64e5ae.jpg

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Актриса Аглая Тарасова попросила закрыть процесс, так как в ходе рассмотрения могут быть разглашены ее личные данные."Отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований", - заявила судья Дина Ханси.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250905/tarasova-2040030735.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аглая тарасова, происшествия, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт)