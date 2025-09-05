Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 05.09.2025 (обновлено: 16:57 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/sud-2040042265.html
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой - РИА Новости, 05.09.2025
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой
Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:24:00+03:00
2025-09-05T16:57:00+03:00
аглая тарасова
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046867_0:52:3079:1784_1920x0_80_0_0_f9138eeeaeb8afabaf3b6e423c64e5ae.jpg
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Актриса Аглая Тарасова попросила закрыть процесс, так как в ходе рассмотрения могут быть разглашены ее личные данные."Отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований", - заявила судья Дина Ханси.Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250905/tarasova-2040030735.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040046867_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_7d56a6f87cdbb7972a12d0b503287890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аглая тарасова, происшествия, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт)
Аглая Тарасова, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Домодедово (аэропорт)
Суд отказался закрыть рассмотрение ходатайства о домашнем аресте Тарасовой

Тарасова попросила закрыть процесс по делу о контрабанде наркотиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости. Домодедовский суд Подмосковья отказался закрыть рассмотрение ходатайства следователя об избрании домашнего ареста актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Актриса Аглая Тарасова попросила закрыть процесс, так как в ходе рассмотрения могут быть разглашены ее личные данные.
"Отказать в удовлетворении ходатайства в связи с отсутствием оснований", - заявила судья Дина Ханси.
Источник в правоохранительных органах в пятницу объявил РИА Новости, что Тарасову задержали с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (часть 1 статьи 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой статьи, Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аглаю Тарасову проверят на наркотики в крови
15:45
 
Аглая ТарасоваПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала