Суд Екатеринбурга оштрафовала хозяев собаки, напавшей на мать с ребенком - РИА Новости, 05.09.2025
15:26 05.09.2025
Суд Екатеринбурга оштрафовала хозяев собаки, напавшей на мать с ребенком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 416 тысяч рублей хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с ребенком в Екатеринбурге в феврале этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Днем 26 февраля на улице Медногорской в столице Урала ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына, екатеринбурженку направили в травмпункт, сообщали в городской полиции. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Эта история получила широкий резонанс. "Сегодня было рассмотрено дело. В пользу женщины и в счет расходов на лечение было взыскано 16 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. Также компенсация морального вреда в пользу малолетнего – 200 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что потерпевшая сторона подавала иск на 735 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 416 тысяч рублей хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с ребенком в Екатеринбурге в феврале этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Днем 26 февраля на улице Медногорской в столице Урала ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына, екатеринбурженку направили в травмпункт, сообщали в городской полиции. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Эта история получила широкий резонанс.
"Сегодня было рассмотрено дело. В пользу женщины и в счет расходов на лечение было взыскано 16 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. Также компенсация морального вреда в пользу малолетнего – 200 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что потерпевшая сторона подавала иск на 735 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС России спасли двух собак в Забайкалье, которые провалились в открытый люк погреба - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Забайкальском крае спасли двух собак, провалившихся в погреб
28 августа, 13:56
 
