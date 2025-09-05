https://ria.ru/20250905/sud-2040026566.html
Суд Екатеринбурга оштрафовала хозяев собаки, напавшей на мать с ребенком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 416 тысяч рублей хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с ребенком в Екатеринбурге в феврале этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Днем 26 февраля на улице Медногорской в столице Урала ротвейлер напал на ребенка и покусал его мать, которая накрыла собой сына, екатеринбурженку направили в травмпункт, сообщали в городской полиции. После инцидента региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Эта история получила широкий резонанс. "Сегодня было рассмотрено дело. В пользу женщины и в счет расходов на лечение было взыскано 16 тысяч рублей, плюс компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей. Также компенсация морального вреда в пользу малолетнего – 200 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что потерпевшая сторона подавала иск на 735 тысяч рублей.
