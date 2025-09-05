Экс-гендиректор корпорации жилстроительства на Урале пойдет под суд
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО специализированного застройщика "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций" в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями на сумму 34,3 миллиона рублей, направили в суд, сообщило регионального СУСК России.
По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года бывший руководитель получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов. В результате действий Корпорации причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества специализированного застройщика "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций"… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), поясняется в сообщении.
Следствием наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе расчетные счета, два объекта недвижимости общей стоимостью более 12,2 миллиона рублей, добавляет СУСК.
По данным местных СМИ, речь идет о Владимире Атаманченко.
Корпорация, по данным ее сайта, в настоящее время ведет строительство домов в Челябинске в микрорайоне "Парковый", жилого многоквартирного дома на берегу реки Миасс, загородного квартала "Белый хутор" и жилых домов на берегу Шершневского водохранилища.