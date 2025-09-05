https://ria.ru/20250905/sud-2039991805.html

Экс-гендиректор корпорации жилстроительства на Урале пойдет под суд

Экс-гендиректор корпорации жилстроительства на Урале пойдет под суд - РИА Новости, 05.09.2025

Экс-гендиректор корпорации жилстроительства на Урале пойдет под суд

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО специализированного застройщика "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций" в... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T13:50:00+03:00

2025-09-05T13:50:00+03:00

2025-09-05T13:50:00+03:00

происшествия

россия

урал

челябинск

челябинская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен – РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО специализированного застройщика "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций" в Челябинске, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями на сумму 34,3 миллиона рублей, направили в суд, сообщило регионального СУСК России. По данным следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года бывший руководитель получил под отчет денежные средства Корпорации в размере 34,3 миллиона рублей в качестве займа. Эти деньги позже были перечислены с расчетного счета акционерного общества на его личные банковские счета и использованы для возврата личных денежных займов. В результате действий Корпорации причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области. "Следственными органами СКРФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества специализированного застройщика "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций"… Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), поясняется в сообщении. Следствием наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе расчетные счета, два объекта недвижимости общей стоимостью более 12,2 миллиона рублей, добавляет СУСК. По данным местных СМИ, речь идет о Владимире Атаманченко. Корпорация, по данным ее сайта, в настоящее время ведет строительство домов в Челябинске в микрорайоне "Парковый", жилого многоквартирного дома на берегу реки Миасс, загородного квартала "Белый хутор" и жилых домов на берегу Шершневского водохранилища.

https://ria.ru/20250831/imuschestvo-2038638589.html

https://ria.ru/20250902/pivkin-2038980191.html

россия

урал

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, урал, челябинск, челябинская область