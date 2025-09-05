https://ria.ru/20250905/sud-2039959131.html

Суд в Эстонии рассмотрит обращение НКО против строительства военных складов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Суд рассмотрит обращение некоммерческой организации (НКО) против строительства военных складов на юго-западе Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR. Как отмечает телерадиокомпания, центр оборонных инвестиций строит в районе деревни Эрмисту на юго-западе страны склады снабжения. Уже начаты работы по вырубке леса. "Таллиннский административный суд принял в производство обращение некоммерческой организации... "Общество Пяракюла" из Пярнуского уезда в связи со строительством складов сил обороны в районе Эрмисту", - говорится в публикации. По данным ERR, НКО считает, что разрешение на строительство должно быть аннулировано, так как не была проведена должная оценка воздействия этих складов на окружающую среду. "Этот склад планируется построить в бассейне реки Мяннику, частично в охраняемой зоне, где обитает несколько уязвимых видов", - приводит телерадиокомпания слова представителя НКО Кристо Хольцберга. Организация также попросила суд остановить строительные работы до вынесения окончательного решения.

в мире, эстония