https://ria.ru/20250905/sud-2039931506.html

Иск к белгородскому вице-губернатору рассмотрят в закрытом режиме

Иск к белгородскому вице-губернатору рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 05.09.2025

Иск к белгородскому вице-губернатору рассмотрят в закрытом режиме

Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T11:26:00+03:00

2025-09-05T11:26:00+03:00

2025-09-05T11:26:00+03:00

происшествия

белгородская область

москва

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Останкинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в пользу государства около 925 миллионов рублей c обвиняемого в мошенничестве вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство... провести рассмотрение в закрытом режиме", - огласила решение судья. На закрытом режиме настаивал прокурор из-за имеющихся в деле сведений, содержащих гостайну. Ответчиками по иску проходят: Сергей Петряков из Новосибирска, Иван Новиков (Москва), Дмитрий Боровлев (Куйбышев), Рустэм Зайнуллин (Ижевск), Константин Зимин (Ижевск), Алексей Сошников (Севастополь), а также ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв". Третьими лицами заявлены: Минобороны России, управление капитального строительства, Минстрой, УФНС и управление федерального казначейства Белгородской области. Как следует из иска, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина. Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны, отмечается в иске. Согласно документу, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов. "Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" учреждением (управлением капитального строительства – ред.) заключено 26 соглашений на 1 139 220 500 рублей, из которых 924 873 795,8 рубля Петряков и Боровлев получили благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", - поясняется в исковом заявлении. Также в иске сообщается, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж". Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов". В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков.

https://ria.ru/20250904/delo-2039790616.html

https://ria.ru/20250828/bloger-2038117074.html

https://ria.ru/20250903/gubernator-2039370841.html

https://ria.ru/20250902/ogloblin-2039105139.html

белгородская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), генеральная прокуратура рф