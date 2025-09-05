https://ria.ru/20250905/stubb-2040083206.html
Стубб ответил на вопрос о потенциальной угрозе со стороны России
Стубб ответил на вопрос о потенциальной угрозе со стороны России - РИА Новости, 05.09.2025
Стубб ответил на вопрос о потенциальной угрозе со стороны России
Финский президент Александр Стубб, комментируя якобы потенциальные угрозы со стороны России в Арктике или в Балтийском регионе, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 05.09.2025
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Финский президент Александр Стубб, комментируя якобы потенциальные угрозы со стороны России в Арктике или в Балтийском регионе, заявил в интервью изданию Express, что "ночью спит совершенно спокойно". Стубба спросили, что он думает о данных норвежской разведки, согласно которым Россия якобы может начать конфликт в Арктике или в Балтийском регионе. "Я, вероятно, единственный человек в Финляндии, как президент и глава государства, имеющий доступ ко всей информации — военной, гражданской и так далее — по таким вопросам. И я уверяю вас, что ночью сплю совершенно спокойно", - сказал он в интервью изданию Express. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Стубб ответил на вопрос о потенциальной угрозе со стороны России
