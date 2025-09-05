https://ria.ru/20250905/stagnatsija-2039889294.html
Стагнации в российской экономике нет, заявил Путин
2025-09-05T09:37:00+03:00
2025-09-05T09:37:00+03:00
2025-09-05T12:04:00+03:00
россия
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
Стагнации в российской экономике нет, заявил Путин
