Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
Reuters: США направят истребители F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов".
"США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей", - говорится в сообщении агентства.
По информации источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели.
Во вторник Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
3 сентября, 15:36
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском море
29 августа, 23:16