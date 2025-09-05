https://ria.ru/20250905/ssha-2040143517.html

Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями - РИА Новости, 06.09.2025

Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями

Власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-05T12:00:00+03:00

2025-09-05T12:00:00+03:00

2025-09-06T09:03:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

f-35

николас мадуро

дональд трамп

венесуэла

карибское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024944035_0:115:2559:1554_1920x0_80_0_0_fdb93d0ceaac81d64f8c61f191bab7b3.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов". "США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей", - говорится в сообщении агентства. По информации источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Во вторник Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.

https://ria.ru/20250905/maduro-2039827178.html

https://ria.ru/20250903/venesuela-2039407364.html

https://ria.ru/20250829/ssha-2038427097.html

сша

венесуэла

карибское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, марко рубио, f-35, николас мадуро, дональд трамп, венесуэла, карибское море