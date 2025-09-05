Рейтинг@Mail.ru
Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
12:00 05.09.2025 (обновлено: 09:03 06.09.2025)
Reuters: США направят истребители в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов". "США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей", - говорится в сообщении агентства. По информации источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Во вторник Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики. В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов".
"США распорядились разместить 10 истребителей F-35 на аэродроме Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей", - говорится в сообщении агентства.
По информации источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели.
Во вторник Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.
