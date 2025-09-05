https://ria.ru/20250905/ssha-2040116598.html

Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели. РИА Новости, 05.09.2025

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели."Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары."Это очень высокий тариф", - отметил американский лидер.

