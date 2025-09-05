Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти - РИА Новости, 05.09.2025
23:51 05.09.2025 (обновлено: 23:58 05.09.2025)
Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели.
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели."Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары."Это очень высокий тариф", - отметил американский лидер.
индия, в мире, сша, нью-дели, дональд трамп
Индия, В мире, США, Нью-Дели, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти

Трампа разочаровался решением Индии продолжить закупки российской нефти

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Индии закупать российскую нефть в больших объемах, и донес эту позицию до Нью-Дели.
"Я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти у России. И я дал им это понять", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Он добавил, что отчасти по этой причине Вашингтон ввёл 50-процентные пошлины на индийские товары.
"Это очень высокий тариф", - отметил американский лидер.
ИндияВ миреСШАНью-ДелиДональд Трамп
 
 
