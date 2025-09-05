https://ria.ru/20250905/ssha-2040115827.html
Трамп высказался о ситуации в Венесуэле
Трамп высказался о ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп высказался о ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации разговоров о смене режима в Венесуэле пока нет. РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации разговоров о смене режима в Венесуэле пока нет."Мы об этом не говорим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, хотел бы американский лидер смены режима в Венесуэле.
Трамп высказался о ситуации в Венесуэле
Трамп заявил, что его администрация не обсуждает смену режима в Венесуэле