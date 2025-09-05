https://ria.ru/20250905/ssha-2040115827.html

Трамп высказался о ситуации в Венесуэле

Трамп высказался о ситуации в Венесуэле - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп высказался о ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации разговоров о смене режима в Венесуэле пока нет. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-05T23:48:00+03:00

2025-09-05T23:48:00+03:00

2025-09-06T00:00:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

дональд трамп

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации разговоров о смене режима в Венесуэле пока нет."Мы об этом не говорим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, хотел бы американский лидер смены режима в Венесуэле.

https://ria.ru/20250905/ssha-2040115736.html

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, вэф-2025