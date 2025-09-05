Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году

Рейтинг@Mail.ru
23:45 05.09.2025 (обновлено: 23:57 05.09.2025)
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает про операцию США 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына."Я ничего об этом не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли США и КНДР этот инцидент недавно.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает про операцию США 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"Я ничего об этом не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли США и КНДР этот инцидент недавно.
