Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году
Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году
2025-09-05T23:45:00+03:00
в мире
сша
кндр (северная корея)
дональд трамп
ким чен ын
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает про операцию США 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына."Я ничего об этом не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли США и КНДР этот инцидент недавно.
2025
