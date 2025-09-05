https://ria.ru/20250905/ssha-2040115736.html

Трамп заявил, что ничего не знает про инцидент с КНДР в 2019 году

2025-09-05T23:45:00+03:00

2025-09-05T23:45:00+03:00

2025-09-05T23:57:00+03:00

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает про операцию США 2019 года по установке в КНДР оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына."Я ничего об этом не знаю", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли США и КНДР этот инцидент недавно.

сша

кндр (северная корея)

2025

Новости

в мире, сша, кндр (северная корея), дональд трамп, ким чен ын