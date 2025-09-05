https://ria.ru/20250905/ssha-2040113463.html
Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп решил переименовать Минобороны в Министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. РИА Новости, 05.09.2025
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил переименовать Минобороны в Министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире."У нас будет Министерство войны и глава Министерства войны", — сказал он.Трамп подписал указ о том, что во время его президентства ведомство переименуют. Прошлое название он счел либеральным, новое — "более подходящее, учитывая положение дел в мире".При этом шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что после переименования министерства войны в 1947 году США не выигрывали ни одного крупного конфликта.
