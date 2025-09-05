Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ssha-2040090624.html
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин - РИА Новости, 05.09.2025
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин
Экономика Соединенных Штатов готова к возможным последствиям пошлинной политики администрации президента США Дональда Трампа, заявил директор Национального... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T19:50:00+03:00
2025-09-05T19:50:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов готова к возможным последствиям пошлинной политики администрации президента США Дональда Трампа, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. "Я считаю, что экономика точно готова к пошлинам. Так что, как вы видите, у нас сейчас бум капиталовложений", - сказал Хассетт в ходе интервью телеканалу CNBC. Хассетт отметил, что слышал от генерального директора одной из компаний о миллиардах долларов, которые фирма вкладывает в производство внутри США. "И вот ещё одна причина, по которой вы видите показатель инвестиций, о котором я говорил — рост на восемь процентов за первые полгода. Это потому, что все спешат начать производство здесь", - добавил Хассетт. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
https://ria.ru/20250905/laos-2040009045.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_280:0:1720:1080_1920x0_80_0_0_7666c7005716af82db9126d4d0ea8ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин

Хассетт: экономика США приготовилась к возможным последствиям пошлин

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов готова к возможным последствиям пошлинной политики администрации президента США Дональда Трампа, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Я считаю, что экономика точно готова к пошлинам. Так что, как вы видите, у нас сейчас бум капиталовложений", - сказал Хассетт в ходе интервью телеканалу CNBC.
Хассетт отметил, что слышал от генерального директора одной из компаний о миллиардах долларов, которые фирма вкладывает в производство внутри США.
"И вот ещё одна причина, по которой вы видите показатель инвестиций, о котором я говорил — рост на восемь процентов за первые полгода. Это потому, что все спешат начать производство здесь", - добавил Хассетт.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам
Вчера, 14:35
 
В миреСШААмерикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала