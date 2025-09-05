В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин
Хассетт: экономика США приготовилась к возможным последствиям пошлин
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Экономика Соединенных Штатов готова к возможным последствиям пошлинной политики администрации президента США Дональда Трампа, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Я считаю, что экономика точно готова к пошлинам. Так что, как вы видите, у нас сейчас бум капиталовложений", - сказал Хассетт в ходе интервью телеканалу CNBC.
Хассетт отметил, что слышал от генерального директора одной из компаний о миллиардах долларов, которые фирма вкладывает в производство внутри США.
"И вот ещё одна причина, по которой вы видите показатель инвестиций, о котором я говорил — рост на восемь процентов за первые полгода. Это потому, что все спешат начать производство здесь", - добавил Хассетт.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.