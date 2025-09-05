https://ria.ru/20250905/ssha-2040059374.html

NYT рассказала о тайной спецоперации США в КНДР в 2019 году

NYT рассказала о тайной спецоперации США в КНДР в 2019 году

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США провели разведывательную спецоперацию в КНДР в 2019 по распоряжению президента страны Дональда Трампа, не поставив в известность Конгресс, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Операция 2019 года никогда не была публично признана и даже не упоминалась Соединенными Штатами и Северной Кореей... Администрация Трампа не уведомила ключевых членов Конгресса, которые контролируют разведывательные операции, ни до, ни после миссии, тем самым, возможно, нарушив закон", - говорится в публикации с указанием, что ранее об этой операции публично не сообщалось. New York Times сообщает, что тогда США стремились установить в КНДР оборудование для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров Вашингтона и Пхеньяна по вопросу ядерной программы КНДР. Однако при высадке отряда спецназа ВМС США на побережье КНДР американцы были замечены экипажем проплывавшей поблизости лодки. "Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы", - следует из материала. Согласно New York Times, вероятно, это были гражданские, ловившие раков, поскольку они не были одеты в военную форму, и при них не было оружия. "В 2021 году администрация Байдена проинформировала ключевых членов Конгресса о результатах расследования. Эти результаты по-прежнему остаются засекреченными", - отмечается в материале. Тридцатого июня 2019 года президент США Трамп и лидер КНДР встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер КНДР перешел с американским президентом на южную сторону, там их встретил Мун Чжэ Ин, лидер Юга. Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом. Встреча проходила за закрытыми дверями. Целью переговоров вновь стали денуклеаризация КНДР и отмена санкций США.

