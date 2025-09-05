https://ria.ru/20250905/ssha-2040044991.html

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы презервативов, но не смогла

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы презервативов, но не смогла

Бельгия попыталась отобрать у США миллионы презервативов, но не смогла

Администрация США заблокировала передачу 26 миллионов средств контрацепции и лекарств от ВИЧ с бельгийского склада, сообщает Nieuwsblad.

сша

бельгия

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Администрация США заблокировала передачу 26 миллионов средств контрацепции и лекарств от ВИЧ с бельгийского склада, сообщает Nieuwsblad."Бельгийская дипломатическая операция по вывозу огромного запаса медицинских принадлежностей со склада в Геле не увенчалась успехом. Запас включает более 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок контрацептивов и более 50 000 флаконов антиретровирусных препаратов, предоставленных американским агентством развития USAID. Общая стоимость запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", —говорится в материале.По словам издания, Товары предназначались для распространения в странах со слабыми системами здравоохранения, но были заблокированы с января после того, как президент Дональд Трамп сократил финансирование USAID и расформировал агентство."Чтобы предотвратить уничтожение запасов, Федеральная государственная служба иностранных дел в последние месяцы пыталась найти решение по дипломатическим каналам. Сообщается, что США готовы передать запасы только в обмен на оплату, что невыгодно для гуманитарных организаций и стран-партнёров. Существуют опасения, что запасы вскоре будут уничтожены, несмотря на длительный срок годности продукции", — заключили в Nieuwsblad.Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.

сша

бельгия

сша, бельгия, дональд трамп, агентство по международному развитию сша