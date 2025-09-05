Рейтинг@Mail.ru
Бельгия попыталась отобрать у США миллионы презервативов, но не смогла - РИА Новости, 05.09.2025
16:52 05.09.2025
Бельгия попыталась отобрать у США миллионы презервативов, но не смогла
Администрация США заблокировала передачу 26 миллионов средств контрацепции и лекарств от ВИЧ с бельгийского склада, сообщает Nieuwsblad. РИА Новости, 05.09.2025
сша
бельгия
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Администрация США заблокировала передачу 26 миллионов средств контрацепции и лекарств от ВИЧ с бельгийского склада, сообщает Nieuwsblad."Бельгийская дипломатическая операция по вывозу огромного запаса медицинских принадлежностей со склада в Геле не увенчалась успехом. Запас включает более 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок контрацептивов и более 50 000 флаконов антиретровирусных препаратов, предоставленных американским агентством развития USAID. Общая стоимость запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", —говорится в материале.По словам издания, Товары предназначались для распространения в странах со слабыми системами здравоохранения, но были заблокированы с января после того, как президент Дональд Трамп сократил финансирование USAID и расформировал агентство."Чтобы предотвратить уничтожение запасов, Федеральная государственная служба иностранных дел в последние месяцы пыталась найти решение по дипломатическим каналам. Сообщается, что США готовы передать запасы только в обмен на оплату, что невыгодно для гуманитарных организаций и стран-партнёров. Существуют опасения, что запасы вскоре будут уничтожены, несмотря на длительный срок годности продукции", — заключили в Nieuwsblad.Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.
сша
бельгия
сша, бельгия, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
США, Бельгия, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Администрация США заблокировала передачу 26 миллионов средств контрацепции и лекарств от ВИЧ с бельгийского склада, сообщает Nieuwsblad.
"Бельгийская дипломатическая операция по вывозу огромного запаса медицинских принадлежностей со склада в Геле не увенчалась успехом. Запас включает более 26 миллионов презервативов, миллионы упаковок контрацептивов и более 50 000 флаконов антиретровирусных препаратов, предоставленных американским агентством развития USAID. Общая стоимость запасов оценивается в 8,4 миллиона евро", —говорится в материале.
По словам издания, Товары предназначались для распространения в странах со слабыми системами здравоохранения, но были заблокированы с января после того, как президент Дональд Трамп сократил финансирование USAID и расформировал агентство.
"Чтобы предотвратить уничтожение запасов, Федеральная государственная служба иностранных дел в последние месяцы пыталась найти решение по дипломатическим каналам. Сообщается, что США готовы передать запасы только в обмен на оплату, что невыгодно для гуманитарных организаций и стран-партнёров. Существуют опасения, что запасы вскоре будут уничтожены, несмотря на длительный срок годности продукции", — заключили в Nieuwsblad.
Трамп упразднил USAID 1 июля. Он объяснил это тем, что агентство тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам.
СШАБельгияДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
