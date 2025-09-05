https://ria.ru/20250905/ssha-2040008886.html
США могут продать Украине оружие за право на интеллектуальную собственность
США и Украина обсуждают сделку на примерно 100 миллиардов долларов, по которой Киев сможет приобрести американское оружие в обмен на права интеллектуальной... РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. США и Украина обсуждают сделку на примерно 100 миллиардов долларов, по которой Киев сможет приобрести американское оружие в обмен на права интеллектуальной собственности на украинские военные разработки, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника. "США обсуждают с Украиной сделку на сумму примерно 100 миллиардов долларов, в рамках которой Киев сможет покупать американское оружие, в обмен на это США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывать украинцы", - говорится в сообщении телеканала. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
