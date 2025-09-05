США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters

https://ria.ru/20250905/ssha-2040004392.html

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США планируют изменить действующее законодательство по контролю над вооружением с целью упростить продажу тяжелых американских беспилотников за границу, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты", - пишет агентство. Отмечается, что это позволит поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, о чём королевство просило США весной этого года. Новая политика также позволит американским компаниям General Atomics, Kratos KTOS.O и Anduril, которые производят крупные беспилотники, добиваться от Госдепа такой классификации их продукции, чтобы она легко могла продаваться на международном уровне. Рейтер подчеркивает, что сейчас производители беспилотников из США сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом, особенно со стороны израильских, китайских и турецких компаний, которые продают свою продукцию в условиях менее строгих ограничений со стороны властей этих стран.

