Рейтинг@Mail.ru
США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/ssha-2040004392.html
США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters
США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters - РИА Новости, 05.09.2025
США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters
Власти США планируют изменить действующее законодательство по контролю над вооружением с целью упростить продажу тяжелых американских беспилотников за границу,... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T14:21:00+03:00
2025-09-05T14:21:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_f1abfab9b751be96369dd413bea1b44b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США планируют изменить действующее законодательство по контролю над вооружением с целью упростить продажу тяжелых американских беспилотников за границу, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты", - пишет агентство. Отмечается, что это позволит поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, о чём королевство просило США весной этого года. Новая политика также позволит американским компаниям General Atomics, Kratos KTOS.O и Anduril, которые производят крупные беспилотники, добиваться от Госдепа такой классификации их продукции, чтобы она легко могла продаваться на международном уровне. Рейтер подчеркивает, что сейчас производители беспилотников из США сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом, особенно со стороны израильских, китайских и турецких компаний, которые продают свою продукцию в условиях менее строгих ограничений со стороны властей этих стран.
https://ria.ru/20250807/rossiya-2033895966.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857950325_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_174aaff5817fe7b03a72733691aa4ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Государственный департамент США
США хотят упростить продажу беспилотников за границу, пишет Reuters

Reuters: США планируют упростить экспорт тяжелых беспилотников

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти США планируют изменить действующее законодательство по контролю над вооружением с целью упростить продажу тяжелых американских беспилотников за границу, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ожидается, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке изменит 38-летний договор о контроле над вооружениями, чтобы продавать за границу современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты", - пишет агентство.
Отмечается, что это позволит поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, о чём королевство просило США весной этого года. Новая политика также позволит американским компаниям General Atomics, Kratos KTOS.O и Anduril, которые производят крупные беспилотники, добиваться от Госдепа такой классификации их продукции, чтобы она легко могла продаваться на международном уровне.
Рейтер подчеркивает, что сейчас производители беспилотников из США сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом, особенно со стороны израильских, китайских и турецких компаний, которые продают свою продукцию в условиях менее строгих ограничений со стороны властей этих стран.
Производство БПЛА в России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА
7 августа, 12:30
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала