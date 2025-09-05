Рейтинг@Mail.ru
14:05 05.09.2025 (обновлено: 14:26 05.09.2025)
Премьер Лаоса обвинил США в нарушении торгового законодательства
в мире
лаос
сша
владивосток
всемирная торговая организация (вто)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме."Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.Сипхандон отметил, что американские пошлины негативно сказываются на экспорте Лаоса."Сначала для Лаоса США были объявлены 46-процентные пошлины. После переговоров они были снижены до 40%, но и это создает трудности для лаосских производителей и экспортеров товаров, которые идут в США. Сейчас у нас более 30 предприятий экспортируют продукцию в США", - заявил он.Кроме того, премьер указал на несовпадение данных о взаимной торговле, на основе которых принималось решение о пошлинах."Американский расчет торговых пошлин исходит из данных, которые не совпадают с нашими данными. Например, в 2024 году товарооборот Лаоса и США составил всего 40 миллионов долларов, а США передали нам свои данные, из которых следует, что товарооборот составлял 700 миллионов долларов, и исходя из этой цифры американцы рассчитали ставку импортных пошлин, равную 40%", - пояснил он.Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Сипхандон отметил, что американские пошлины негативно сказываются на экспорте Лаоса.
"Сначала для Лаоса США были объявлены 46-процентные пошлины. После переговоров они были снижены до 40%, но и это создает трудности для лаосских производителей и экспортеров товаров, которые идут в США. Сейчас у нас более 30 предприятий экспортируют продукцию в США", - заявил он.
Кроме того, премьер указал на несовпадение данных о взаимной торговле, на основе которых принималось решение о пошлинах.
"Американский расчет торговых пошлин исходит из данных, которые не совпадают с нашими данными. Например, в 2024 году товарооборот Лаоса и США составил всего 40 миллионов долларов, а США передали нам свои данные, из которых следует, что товарооборот составлял 700 миллионов долларов, и исходя из этой цифры американцы рассчитали ставку импортных пошлин, равную 40%", - пояснил он.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
