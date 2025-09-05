https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2040097058.html

Российские военные выбивают боевиков ВСУ из домов в Запорожской области

Российские военные выбивают боевиков ВСУ из домов в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2025

Российские военные выбивают боевиков ВСУ из домов в Запорожской области

05.09.2025

ТОКМАК (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выбивают украинских боевиков из занятых ими позиций в домах населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным "Лютый". "Противник оборудовал позиции в жилых домах населенного пункта Малая Токмачка. Нам приходится их оттуда выбивать. На данный момент выявляем огневые точки, уничтожаем их. Тем самым даем возможность перемещаться разведке и продвигаться штурмовикам", - рассказал агентству "Лютый".

