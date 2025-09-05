Рейтинг@Mail.ru
Российские военные выбивают боевиков ВСУ из домов в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 05.09.2025
Российские военные выбивают боевиков ВСУ из домов в Запорожской области
ТОКМАК (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выбивают украинских боевиков из занятых ими позиций в домах населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным "Лютый". "Противник оборудовал позиции в жилых домах населенного пункта Малая Токмачка. Нам приходится их оттуда выбивать. На данный момент выявляем огневые точки, уничтожаем их. Тем самым даем возможность перемещаться разведке и продвигаться штурмовикам", - рассказал агентству "Лютый".
© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ТОКМАК (Запорожская обл.), 5 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России выбивают украинских боевиков из занятых ими позиций в домах населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным "Лютый".
«
"Противник оборудовал позиции в жилых домах населенного пункта Малая Токмачка. Нам приходится их оттуда выбивать. На данный момент выявляем огневые точки, уничтожаем их. Тем самым даем возможность перемещаться разведке и продвигаться штурмовикам", - рассказал агентству "Лютый".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
