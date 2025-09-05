Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга": российские дроны свободно охотятся в центре Константиновки
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 05.09.2025 (обновлено: 20:35 05.09.2025)
Бойцы "Юга": российские дроны свободно охотятся в центре Константиновки
Российские войска блокировали передвижение ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки. РИА Новости, 05.09.2025
ЛУГАНСК, 5 сен – РИА Новости. Российские войска блокировали передвижение ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки. &quot;Город Константиновка находится под полным огневым контролем со стороны соединений и воинских частей 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Артиллерия и FPV-дроны выполняют задачи как по плановым целям, выявленным в результате разведывательной деятельности, так и в режиме &quot;свободной охоты&quot;, — рассказали там. Российские войска срывают ротацию ВСУ и нарушают их логистические цепочки поставок боеприпасов, продуктов питания и медикаментов. "По сути, Константиновка пребывает в состоянии блокады. Российские FPV-дроны залетают в Константиновку с различных направлений. В данном случае — со стороны Новодмитровки, что свидетельствует о нашем продвижении и в этом направлении", — пояснили в пресс-центре. Действия российских операторов БПЛА оказывают серьезное психологическое давление на военнослужащих ВСУ: постоянный звук летающих FPV-дронов заставляет украинских военных оставлять свои позиции. В конце августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров.
Полет дрона-камикадзе в Константиновке, ДНР
Передвижение ВСУ в Константиновке в ДНР блокировано российскими дронами на оптоволокне, БПЛА уже бьют по целям в городе, сообщили РИА Новости в пресс-центре «Южной» группировки. В распоряжении агентства появилось видео полета дрона-камикадзе расчета 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса. Вдоль дорог видны сооруженные украинскими военными «коридоры безопасности» из рыболовных сетей, движение в городе практически отсутствует.
ЛУГАНСК, 5 сен – РИА Новости. Российские войска блокировали передвижение ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в пресс-центре Южной группировки.
"Город Константиновка находится под полным огневым контролем со стороны соединений и воинских частей 3-го армейского корпуса Южной группировки войск. Артиллерия и FPV-дроны выполняют задачи как по плановым целям, выявленным в результате разведывательной деятельности, так и в режиме "свободной охоты", — рассказали там.

Российские войска срывают ротацию ВСУ и нарушают их логистические цепочки поставок боеприпасов, продуктов питания и медикаментов.
"По сути, Константиновка пребывает в состоянии блокады. Российские FPV-дроны залетают в Константиновку с различных направлений. В данном случае — со стороны Новодмитровки, что свидетельствует о нашем продвижении и в этом направлении", — пояснили в пресс-центре.
Действия российских операторов БПЛА оказывают серьезное психологическое давление на военнослужащих ВСУ: постоянный звук летающих FPV-дронов заставляет украинских военных оставлять свои позиции.

Константиновка — город на севере Донецкой Народной Республики в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Как подчеркивал глава региона, населенный пункт стал ключевым для Киева в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

В конце августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения уверенно продвигаются в направлении Константиновки, до города им осталось несколько километров.
