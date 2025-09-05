Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 05.09.2025
ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск нанесли точный удар по позициям противника на константиновском направлении в ДНР и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками 100-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, сообщило Минобороны России. "В окрестностях населённого пункта Бересток операторами БпЛА были выявлены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 100-й омбр ВСУ. Цели были поражены во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе воздушной разведки были установлены укрытия для личного состава противника, а также площадки для запуска и управления дронами. По данным военного ведомства, потери личного состава 100-й бригады ВСУ составили до отделения пехоты, включая расчёт беспилотников.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск нанесли точный удар по позициям противника на константиновском направлении в ДНР и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками 100-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В окрестностях населённого пункта Бересток операторами БпЛА были выявлены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 100-й омбр ВСУ. Цели были поражены во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки были установлены укрытия для личного состава противника, а также площадки для запуска и управления дронами.
По данным военного ведомства, потери личного состава 100-й бригады ВСУ составили до отделения пехоты, включая расчёт беспилотников.
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
