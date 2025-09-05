https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039830090.html

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 05.09.2025

ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ на Константиновском направлении

05.09.2025

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск нанесли точный удар по позициям противника на константиновском направлении в ДНР и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками 100-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ, сообщило Минобороны России. "В окрестностях населённого пункта Бересток операторами БпЛА были выявлены пункт временной дислокации и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 100-й омбр ВСУ. Цели были поражены во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии", — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе воздушной разведки были установлены укрытия для личного состава противника, а также площадки для запуска и управления дронами. По данным военного ведомства, потери личного состава 100-й бригады ВСУ составили до отделения пехоты, включая расчёт беспилотников.

