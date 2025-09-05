https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039818548.html

ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР

ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также антенну связи противника, сообщило Минобороны России. "После выявления разведкой места запуска БпЛА R-18 координаты были немедленно переданы артиллерийским расчётам. В результате точного удара по дому, где находились боевики ВСУ, запуск дронов был сорван… Оператором беспилотника 77-го полка была уничтожена антенна связи, с помощью которой украинские военные передавали координаты для ударов и поддерживали взаимодействие между подразделениями", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что лишение противника средств связи и управления существенно снижает его возможности по корректировке огня и ведению боевых действий.

