ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также...
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также антенну связи противника, сообщило Минобороны России. "После выявления разведкой места запуска БпЛА R-18 координаты были немедленно переданы артиллерийским расчётам. В результате точного удара по дому, где находились боевики ВСУ, запуск дронов был сорван… Оператором беспилотника 77-го полка была уничтожена антенна связи, с помощью которой украинские военные передавали координаты для ударов и поддерживали взаимодействие между подразделениями", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что лишение противника средств связи и управления существенно снижает его возможности по корректировке огня и ведению боевых действий.
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР