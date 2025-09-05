Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039818548.html
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.09.2025
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР
Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:01:00+03:00
2025-09-05T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также антенну связи противника, сообщило Минобороны России. "После выявления разведкой места запуска БпЛА R-18 координаты были немедленно переданы артиллерийским расчётам. В результате точного удара по дому, где находились боевики ВСУ, запуск дронов был сорван… Оператором беспилотника 77-го полка была уничтожена антенна связи, с помощью которой украинские военные передавали координаты для ударов и поддерживали взаимодействие между подразделениями", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что лишение противника средств связи и управления существенно снижает его возможности по корректировке огня и ведению боевых действий.
https://ria.ru/20250905/minoborony-2039815696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России ликвидировали пункт запуска БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Артиллеристы 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск уничтожили пункт запуска беспилотников R-18 украинских формирований, а также антенну связи противника, сообщило Минобороны России.
"После выявления разведкой места запуска БпЛА R-18 координаты были немедленно переданы артиллерийским расчётам. В результате точного удара по дому, где находились боевики ВСУ, запуск дронов был сорван… Оператором беспилотника 77-го полка была уничтожена антенна связи, с помощью которой украинские военные передавали координаты для ударов и поддерживали взаимодействие между подразделениями", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что лишение противника средств связи и управления существенно снижает его возможности по корректировке огня и ведению боевых действий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Десантники "Днепра" уничтожили более 20 БПЛА ВСУ различного типа
05:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала