Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ - РИА Новости, 05.09.2025
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ
2025-09-05T05:16:00+03:00
2025-09-05T05:16:00+03:00
2025-09-05T05:16:00+03:00
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили журналистам Минобороны в РФ. По данным ведомства, в ходе проведения аэроразведки расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники ВСУ. "Расчеты РСЗО "Ураган" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ
