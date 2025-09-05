https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814948.html

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ - РИА Новости, 05.09.2025

Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили... РИА Новости, 05.09.2025

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили журналистам Минобороны в РФ. По данным ведомства, в ходе проведения аэроразведки расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники ВСУ. "Расчеты РСЗО "Ураган" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

россия

2025

Новости

