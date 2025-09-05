Рейтинг@Mail.ru
05.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 05.09.2025
Расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили временные пункты размещения ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили журналистам Минобороны в РФ. По данным ведомства, в ходе проведения аэроразведки расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники ВСУ. "Расчеты РСЗО "Ураган" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили журналистам Минобороны в РФ.
По данным ведомства, в ходе проведения аэроразведки расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата выявил замаскированные позиции, скопление живой силы и техники ВСУ.
"Расчеты РСЗО "Ураган" 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили временные пункты размещения личного состава и бронетехники подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
