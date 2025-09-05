https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814712.html
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2025
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:14:00+03:00
2025-09-05T05:14:00+03:00
2025-09-05T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил ББМ противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован ударными FPV-дронами", - сообщили в оборонном ведомстве. Российские операторы БПЛА также уничтожили опорный пункт ВСУ в подвале разрушенного здания. "В результате поражения FPV-дронами вход в опорный пункт был завален и загорелся. В результате чего, по данным разведки, не менее пяти украинских националистов были ликвидированы", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814415.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили бронемашину и опорник ВСУ в Запорожской области