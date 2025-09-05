Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 05.09.2025
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2025
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил ББМ противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован ударными FPV-дронами", - сообщили в оборонном ведомстве. Российские операторы БПЛА также уничтожили опорный пункт ВСУ в подвале разрушенного здания. "В результате поражения FPV-дронами вход в опорный пункт был завален и загорелся. В результате чего, по данным разведки, не менее пяти украинских националистов были ликвидированы", - отметили в Минобороны.
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили бронемашину и опорник ВСУ в Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил ББМ противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован ударными FPV-дронами", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российские операторы БПЛА также уничтожили опорный пункт ВСУ в подвале разрушенного здания. "В результате поражения FPV-дронами вход в опорный пункт был завален и загорелся. В результате чего, по данным разведки, не менее пяти украинских националистов были ликвидированы", - отметили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
