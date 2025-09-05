https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814712.html

ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.09.2025

ВС России уничтожили бронемашину и опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный... РИА Новости, 05.09.2025

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии группировки российских войск "Днепр" уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) вооруженных сил Украины и опорный пункт с личным составом противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. "Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил ББМ противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован ударными FPV-дронами", - сообщили в оборонном ведомстве. Российские операторы БПЛА также уничтожили опорный пункт ВСУ в подвале разрушенного здания. "В результате поражения FPV-дронами вход в опорный пункт был завален и загорелся. В результате чего, по данным разведки, не менее пяти украинских националистов были ликвидированы", - отметили в Минобороны.

