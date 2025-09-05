https://ria.ru/20250905/spetsoperatsiya-2039814415.html
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 05.09.2025
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T05:09:00+03:00
2025-09-05T05:09:00+03:00
2025-09-05T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры удара по позициям ВСУ. "Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил боевую бронированную машину (ББМ) противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Координаты цели были оперативно переданы расчетам ударных БпЛА. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован также ударными FPV-дронами", - говорится в сообщении Минобороны РФ. На Ореховском направлении был поражен опорный пункт противника, в результате работы ударных дронов ВС РФ "вход был завален и загорелся", также в ведомстве сообщили о том, что атака уничтожила "не менее пяти украинских националистов".
https://ria.ru/20250904/svo-2039789782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Минобороны: операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры удара по позициям ВСУ
.
"Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил боевую бронированную машину (ББМ) противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Координаты цели были оперативно переданы расчетам ударных БпЛА. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован также ударными FPV-дронами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
На Ореховском направлении был поражен опорный пункт противника, в результате работы ударных дронов ВС РФ "вход был завален и загорелся", также в ведомстве сообщили о том, что атака уничтожила "не менее пяти украинских националистов".