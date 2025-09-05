Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 05.09.2025
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым - РИА Новости, 05.09.2025
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым
Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. Ведомство также опубликовало кадры удара по позициям ВСУ. "Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил боевую бронированную машину (ББМ) противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Координаты цели были оперативно переданы расчетам ударных БпЛА. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован также ударными FPV-дронами", - говорится в сообщении Минобороны РФ. На Ореховском направлении был поражен опорный пункт противника, в результате работы ударных дронов ВС РФ "вход был завален и загорелся", также в ведомстве сообщили о том, что атака уничтожила "не менее пяти украинских националистов".
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым

Минобороны: операторы БПЛА "Днепра" поразили опорный пункт ВСУ под Ореховым

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие . Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Операторам группировки "Днепр" удалось поразить бронированный автомобиль ВСУ и опорный пункт, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
Ведомство также опубликовало кадры удара по позициям ВСУ.
"Оператор российского разведывательного беспилотника обнаружил боевую бронированную машину (ББМ) противника, на которой боевики киевского режима совершали ротацию личного состава. Координаты цели были оперативно переданы расчетам ударных БпЛА. Точным попаданием оператора FPV-дрона боевая машина ВСУ была выведена из строя и загорелась. Экипаж машины скрылся в лесополосе, но далее был обнаружен и ликвидирован также ударными FPV-дронами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
На Ореховском направлении был поражен опорный пункт противника, в результате работы ударных дронов ВС РФ "вход был завален и загорелся", также в ведомстве сообщили о том, что атака уничтожила "не менее пяти украинских националистов".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала