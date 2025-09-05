https://ria.ru/20250905/sochi-2039949666.html
В Сочи продолжают поиски мужчины, пропавшего в горах
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) и Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России МЧС России продолжают поиск... РИА Новости, 05.09.2025
СОЧИ, 5 сен - РИА Новости. Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) и Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России МЧС России продолжают поиск мужчины, пропавшего в районе хребта Аибга в Сочи 31 августа, сообщили в ЮРПСО МЧС России. "Начиная с 6 утра спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда и Южного ККСЦ МЧС России продолжают поиск пропавшего в районе хребта Аибга 58-летнего мужчины. На настоящий момент турист не обнаружен", - говорится в сообщении. Также принимает участие в поисковых мероприятиях кинологический расчет от Краснополянского подразделения ЮРПСО. По данным Южного спасательного отряда, за прошедшие сутки пешие группы спасателей изучили горнолесную местность вдоль тропы, которая ведет в село Аибга через скалу Королёвую на высоте 1127 метров, долину реки Водопад - от верховья до нижней части склона, а также район горы Красная Скала, лопуховые поляны на южном и юго-восточном склоне массива Аибга. Уточняется, что в четверг спасатели снова привлекали вертолет Ка-32 для визуального поиска с воздуха: они осмотрели массив рек Первый и Второй Галион, склоны гор Пихтовой, Подковы и Красной Скалы (высота 1850 метров). Всего с понедельника Южный РПСО в поисковых мероприятиях задействовали 63 спасателя и 11 единиц техники. Спасатели дважды привлекали вертолет Ка-32 МЧС России: были осмотрены массивы рек, поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга. Однако визуальный поиск с воздуха не помог обнаружить пропавшего в горах Сочи 58-летнего мужчину.
Спасатели продолжают поиски пропавшего в районе хребта Аибга в Сочи мужчины