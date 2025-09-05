https://ria.ru/20250905/smi-2040025906.html

СМИ: массовые помилования Байдена возможно не были согласованы с ним

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Массовые помилования заключенных в последние дни правления бывшего президента США Джо Байдена возможно не были с ним согласованы, сообщает газета New York Post со ссылкой на переписку сотрудников администрации предыдущего главы США по электронной почте. В марте президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования 2,5 тысячи осужденных, предоставленные Байденом в последние дни правления, поскольку они якобы были подписаны не им, а устройством для автоматической подписи документов. В июле Байден дал интервью New York Times, в котором подчеркнул, что все решения о помиловании принимал самостоятельно. "Масштабные помилования, предоставленные президентом Байденом в последние дни его пребывания в должности, вызвали обеспокоенность в западном крыле (Белого дома - ред.) и министерстве юстиции по поводу того, как обеспечить точное выполнение его воли, и неясно, спросили ли самого Байдена, прежде чем объявить о тысячах помилований", - говорится в публикации. Из полученной New York Post переписки следует, что непонятно, действительно ли Байден одобрил одно из наиболее масштабных помилований в истории и список из приблизительно 2,5 тысяч помилованных, поскольку соответствующая переписка сотрудников Белого дома велась в позднее время суток, тогда как, по признанию сотрудников Белого дома, часы активности президента приходились на промежуток с 10.00 до 16.00. "Эти электронные письма также свидетельствуют о замешательстве министерства юстиции по поводу того, как выполнить распоряжение Байдена. Министерство получило от Белого дома имена примерно 2500 заключенных, на которых распространялось распоряжение (о помиловании - ред.), только после публичного объявления о нем", - сообщается в материале. В январе Белый дом незадолго до инаугурации нового президента Трампа сообщил, что Байден смягчил наказания для почти 2,5 тысячи осужденных, получивших приговоры за ненасильственные преступления. Байден также помиловал своего сына Хантера, предоставил превентивные помилования ряду членов своей семьи, экс-главе объединенного комитета начштабов ВС США Марку Милли, бывшему главному инфекционисту США Энтони Фаучи. В мае в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с Трампом в конце июня 2024 года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.

